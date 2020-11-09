В Арктике снизилась популяция птиц из‑за недостатка корма

На побережье Арктики в Мурманске снижается популяция птиц, заявили исследователи. Об этом сообщает ТАСС.

За 20 лет колония моевок на полуострове Рыбачий снизилась с 50 до 32 тыс. пар. Количество тонкоклювых кайр упало с 1,5 тыс. до 350 особей, а толстоклювых кайр — с 1,3 тыс. до 92 особей.

Среди пернатых зафиксирована большая смертность детенышей и уменьшение количества кладки. Если в обычных условиях моевки откладывают 2-3 яйца, то сейчас исследователи замечают в гнездах лишь 1 яйцо. Некоторые птицы строят гензда, но не заводят потомство.

По мнению ученых, главная причина сокращения морских видов птиц — снижение количества корма, основную база которого состоит из мойвы. Запасы рыбы в Баренцевом море ежегодно снижаются из‑за двух основных факторов: изменения климата и антропогенный фактор. Ученые надеются, что кормовая база для морских птиц начнет восстанавливаться, и это даст прирост популяции.

Ранее климатологи сообщили, что море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. Температура воды была выше нуля и на пять градусов больше по сравнению со средними ежегодными значениями.