Камала Харрис поблагодарила всех женщин, которые «проложили для нее путь»

Новый вице-президент США Камала Харрис заявила о своем уважении ко всем женщинам, которые «проложили для нее путь». Видео ее выступления перед избирателями приводит Bloomberg.

На торжественном мероприятии в городе Уилмингтон Харрис поднялась на трибуну, чтобы поделиться словами благодарности и мыслями о победе ее и Джо Байдена на выборах. В своей речи прежде всего она поблагодарила свою семью и мать Шьямалу Гопалан Харрис, которая эмигрировала в США из Индии.

«Когда она приехала сюда из Индии в возрасте 19 лет, она, возможно, не совсем представляла себе этот момент. Но она глубоко верила в Америку, где такой исход возможен», — отметила Харрис.

Новый вице-президент отметила, что думает о матери и поколениях женщин — «чернокожих, азиатских, белых, латиноамериканок, коренных американок».

«На протяжении всей истории нашей страны они прокладывали путь к этому моменту, который произошел сегодня вечером. Женщины, которые боролись и многим пожертвовали ради равенства, свободы и справедливости для всех. Включая чернокожих женщин, на которых слишком часто не обращают внимания, но которые так часто доказывают, что они составляют основу нашей демократии», — уточнила Харрис.