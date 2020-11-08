Камала Харрис поблагодарила всех женщин, которые «проложили для нее путь»

Новый вице-президент США Камала Харрис заявила о своем уважении ко всем женщинам, которые «проложили для нее путь». Видео ее выступления перед избирателями приводит Bloomberg.
На торжественном мероприятии в городе Уилмингтон Харрис поднялась на трибуну, чтобы поделиться словами благодарности и мыслями о победе ее и Джо Байдена на выборах. В своей речи прежде всего она поблагодарила свою семью и мать Шьямалу Гопалан Харрис, которая эмигрировала в США из Индии.
«Когда она приехала сюда из Индии в возрасте 19 лет, она, возможно, не совсем представляла себе этот момент. Но она глубоко верила в Америку, где такой исход возможен», — отметила Харрис.
Новый вице-президент отметила, что думает о матери и поколениях женщин — «чернокожих, азиатских, белых, латиноамериканок, коренных американок».
«На протяжении всей истории нашей страны они прокладывали путь к этому моменту, который произошел сегодня вечером. Женщины, которые боролись и многим пожертвовали ради равенства, свободы и справедливости для всех. Включая чернокожих женщин, на которых слишком часто не обращают внимания, но которые так часто доказывают, что они составляют основу нашей демократии», — уточнила Харрис.
Она также выразила благодарность Байдену за то, что он «проявил смелость преодолеть один из самых сильных барьеров, существующих в Америке» и выбрал женщину в качестве вице-президента.
«Но хотя я могу быть первой женщиной в этом офисе, я не буду последней. Каждая маленькая девочка, которая наблюдает за нами сегодня вечером, видит: это страна возможностей», — пообещала Харрис.
Байден вышел на сцену после Харрис и в своей первой речи в качестве избранного президента призвал к единству. Он пообещал положить конец «мрачной эре демонизации в Америке». Администрация в Белом доме должна официально смениться 20 января 2021 года, когда президентство Трампа завершится.
Ранее Джо Байден, которого поддержали около 75 млн американцев (и 290 выборщиков), объявил себя победителем на выборах президента США. В своем обращении к нации он заявил, что будет президентом, который «не разделяет, а объединяет».
А вот команда Трампа после выборов провела пресс-конференцию на парковке магазина на окраине Филадельфии. Сам Трамп в ней участия не принял, однако его юрист Руди Джулиани отметил, что президент не признает результаты выборов, а главу государства должны выбирать не СМИ, а суды. Джулиани добавил, что минимум 600 тыс. бюллетеней могли быть подсчитаны неверно.