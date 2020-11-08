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Байден обратился к нации, умерла стамбульская кошка Гли и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:02

Джо Байден, которого поддержали около 75 млн американцев (и 290 выборщиков), объявил себя победителем на выборах президента США. В своем обращении к нации он заявил, что будет президентом, который «не разделяет, а объединяет».

В России за сутки выявили 20 498 случаев коронавируса. Уже третий день подряд в стране фиксируют больше 20 тыс. заражений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бюджету Москвы нанесен огромный урон из‑за пандемии. Он добавил, что дистанционное обучение, введенное ранее, не помогло стабилизировать ситуацию.

Медики из Хакасии записали обращение к Путину о ситуации с COVID-19 в регионе. Они рассказали, что в республике дефицит коек для больных коронавирусом, в аптеках нет лекарств, а те, что есть, продаются по завышенным ценам.

Ученые нашли антитела к коронавирусу у тех, кто им не болел. У 5% людей есть антитела, которые появились при заражении «родственным вирусом», выяснили исследователи.

Почти треть россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни. Лучшим этот год считают всего 3% жителей страны.

Футболиста Артема Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей в составе сборной России после видео с мастурбацией. Тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что это поможет оградить спортсмена и команду от негатива.

На Камчатке медведица с медвежонком забрались на подводную лодку. Военные застрелили их из «Сайги», поскольку иначе животные якобы смогли бы попасть в соседние поселки.

В Стамбуле умерла знаменитая кошка Гли из собора Святой Софии, с сентября лечившаяся в клинике для животных. Ей было 16 лет.

Музеи в Нидерландах создали онлайн-архив с картинами Ван Гога. Всего в коллекции представлено свыше 1000 работ, в том числе ранние изображения, посвященные рабочему классу, и более поздние пейзажные полотна.

Старший брат Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл выпустил новую песню «Where the Poison Is», в которой обвинил Трампа в бездействии во время пандемии. Рокеры Foo Fighters анонсировали новый альбом «Medicine at Midnight» и представили песню «Shame Shame» с него.

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