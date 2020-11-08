Минздрав разрешил лечиться от коронавируса дома. Для этого у пациента должна быть отдельная комната

Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому. Теперь пациент может проходить реабилитацию дома, если у него есть отдельная комната, сообщает «Парламентская газета».

Согласно приказу министерства, госпитализировать нужно пациентов, живущих в общежитиях и коммунальных кватирах. В больницу нужно отправлять и тех, кто делит жилплощадь с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания.

Теперь врачам следует оповещать заразившихся о необходимости вызвать медиков в случае ухудшения физического состояния. Если больной живет не один, сожителям требуется рассказать о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении.

Новые правила также предусматривают перевод пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в Москве и Московской области в течение двух недель. Когда начнут прививать жителей других российских регионов, пока не понятно.