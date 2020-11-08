Финнеас в новой песне обвинил Трампа в бездействии во время пандемми

Музыкант Финнеас О’Коннелл, известный как старший брат Билли Айлиш, выпустил новую песню «Where the Poison Is». Ее можно послушать на ютьюбе.
В тексте Финнеас обвинил президента США Дональда Трампа в бездействии в период пандемии. Певец заявил, что когда его друзья заболевают, ответственность несет американское правительство. Самого Трампа артист назвал «змеей, которая думает, что она президент».
В марте выпустил клип на свою песню «Let’s Fall in Love for the Night» из его дебютного мини-альбома «Blood Harmony». Пластинка вышла спустя несколько лет продюсирования музыки Билли Айлиш.