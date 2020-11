Финнеас в новой песне обвинил Трампа в бездействии во время пандемми

Музыкант Финнеас О’Коннелл, известный как старший брат Билли Айлиш , выпустил новую песню «Where the Poison Is». Ее можно послушать на ютьюбе .

В марте выпустил клип на свою песню «Let’s Fall in Love for the Night» из его дебютного мини-альбома «Blood Harmony». Пластинка вышла спустя несколько лет продюсирования музыки Билли Айлиш.