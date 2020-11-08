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На Камчатке медведица с медвежонком забрались на подлодку. Военные их застрелили

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:09

В поселке Рыбачий на Камчатке, где базируются атомные подлодки Тихоокеанского флота России, военные убили медведицу с медвежонком, забравшихся на одно из суден. Об этом пишет издание «Камчатка-Информ».

Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, медведица с детенышем приплыли по бухте Крашенинникова. Они залезли на атомную подлодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар», предположительно, для того чтобы отдохнуть. На видео, которые также опубликовало издание, видно, что после этого обоих животных застрелили военные.

«Сейчас медведицу завалит вместе с медвежонком. С «Сайгой» подошел. (На видео слышен звук выстрела, видно, как тело медвежонка падает в воду — Прим. ред.) Нет, с первого выстрела не бахнул. Медвежонок труп, она еще живая. Хреново стреляете», — говорит автор ролика.

Мужчина на видео также уточняет, что по-другому отогнать медведей нельзя — они якобы приплывут в один из двух поселков, находящихся поблизости. О том, что случилось с медведицей, не сообщается. Медвежонок, судя по размеру, был возрастом около года, пишет «Камчатка-Информ».

Министерство обороны пока не прокомментировало инцидент. В Вилючинской единой дежурно-диспетчерской службе, куда куда обычно сообщают обо всех выходах зверей к человеческому жилью, не были в курсе произошедшего.

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