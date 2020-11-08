Команда Трампа после выборов провела пресс-конференцию на парковке магазина на окраине Филадельфии

Команда Дональда Трампа провела пресс-конференцию по итогам выборов в магазине для садоводов под названием Four Seasons. Сам Трамп, который отказывается признавать поражение на выборах, в ней не участвовал. Изначально, когда Трамп сообщил о том, что конференция пройдет в Four Seasons, журналисты отправились в отель с похожим названием — Four Seasons Philadelphia. Однако позже президент удалил исходный твит и опубликовал новый, в котором сообщил, что встреча пройдет в отделении компании по ландшафтному дизайну с похожим названием.

В итоге там и правда состоялась пресс-конференция, правда, выступил на ней не сам Дональд Трамп, а его юрист Руди Джулиани. Его выступление прошло на парковке во дворе магазина. Отделение Four Seasons, выбранное командой Трампа, располагается на самой окраине Филадельфии. Магазин стоит в промышленной зоне, вокруг — автомастерские, свидетельствуют данные с карт Google. На пресс-конференции Джулиани заявил, что Трамп не признает результаты выборов, а президента должны выбирать не СМИ. Юрист отметил, что как минимум 600 тыс. бюллетеней могли быть подсчитаны неверно.

Ранее кандидат от демократов Джо Байден был объявлен победителем на президентских выборах. Он заявил, что за него отдали голосов больше, чем за какого‑либо американского лидера. Байден отметил, что его поддержали 74 млн избирателей (по последним подсчетам 75 млн).