В Минске на воскресной демонстрации начались задержания

В ГУВД минского горисполкома заявили о 10 задержанных. Правозащитный центр «Весна» рассказал о 23 задержанных в столице Беларуси.

В Минске на оппозиционной акции правоохранители начали проводить задержания. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Сегодня в столице Беларуси проходит очередная протестная акция — на этот раз она получила название «Марш народовластия». Несогласным с итогами президентских выборов в стране предложили собраться в 12:00 у Ратуши в районе площади Свободы и Немиги.

Вчера с акцией протеста к 1-й городской клинической больнице вышли около 50 медиков. Силовики начали уводить демонстрантов в автозаки — всего было задержано 42 человека.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси уже три месяца. В первые дни участников акций жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали.

В конце октября Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой, а студентов и учителей, участвующих в акциях, потребовал отчислять.