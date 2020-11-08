В Петербурге налетчик с игрушечным пистолетом (почти) обокрал пекарню. На него завели уголовное дело

В Петербурге задержали мужчину, который пытался ограбить булочную с пластмассовым пистолетом. Об этом пишет «Фонтанка».

7 ноября он ворвался в булочную по адресу Гатчинская улица, 35. Налетчик наставил на продавщицу игрушечный пистолет «Кольт» и потребовал отдать все деньги. Девушка отдала ему тысячу рублей из собственного кармана. Преступник забрал деньги и скрылся.

Как стало известно 8 ноября, мужчину задержали через несколько часов после этого инцидента. Задержание произошло на Лахтинской улице (соседняя с Гатчинской, где стоит пекарня).

Пластиковый «Кольт» изъяли. Налетчиком оказался 27-летний безработный мужчина, сообщили в МВД. Сейчас его отправили изолятор временного содержания. На него также завели уголовное дело о разбое.

В июле произошло другое ограбление при помощи игрушечного пистолета — тогда в Екатеринбурге дети, вооруженные пластмассовым оружием, пытались ограбить магазин игрушек. Они «расстреляли» продавщицу из игрушечного пистолета, после чего она закрыла двери в магазин.