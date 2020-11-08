перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Петербурге налетчик с игрушечным пистолетом (почти) обокрал пекарню. На него завели уголовное дело 14:01
Почти треть россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни
Почти треть россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни 13:38
«Просто уже нет слов»: медики из Хакасии записали обращение к Путину о ситуации с COVID-19 в регионе 13:20
Собянин: бюджету Москвы нанесен огромный удар из‑за COVID-19, стабилизации не произошло 12:46
Музеи в Нидерландах создали онлайн-архив с картинами Ван Гога. Представлено более 1000 работ 12:31
В России за сутки выявили 20 498 случая коронавируса 11:20
Песня Майли Сайрус о вечеринке в США снова попала в чарты на фоне победы Джо Байдена
Песня Майли Сайрус о вечеринке в США снова попала в чарты на фоне победы Джо Байдена 10:45
Foo Fighters анонсировали новый альбом и представили с него песню «Shame Shame» 10:05
Джо Байден обратился к нации после выборов 9:19
«Все закончилось!»: как на улицах Нью-Йорка празднуют победу Джо Байдена на выборах Вчера в 20:55
Байдена объявили победителем на выборах в США, Дуа Липа выпустила новый клип и другие новости дня Вчера в 20:47 Дайджест
CNN: Байден победил в Пенсильвании. Это обеспечивает ему президентское кресло
CNN: Байден победил в Пенсильвании. Это обеспечивает ему президентское кресло Вчера в 19:56
Ведущий НТВ Александр Колтовой погиб с женой при крушении самолета в Подмосковье Вчера в 19:06
Дуа Липа и Анжель гуляют по ночному городу в новом клипе «Fever» Вчера в 18:24
Исследование: сокращение потребления мяса поможет побороть глобальное потепление Вчера в 17:42
В башкирском доме-интернате произошла вспышка коронавируса. Заболели 50 детей Вчера в 17:22
«Издевательство над этой демократией»: Лукашенко назвал «позорищем» выборы в США
«Издевательство над этой демократией»: Лукашенко назвал «позорищем» выборы в США Вчера в 16:46
В Минске прошли марши протеста медиков и женщин. Задержаны десятки человек Вчера в 16:14
57% молодых мусульман Франции ставят законы шариата выше государственных Вчера в 15:30
В Грузии вернут комендантский час из‑за коронавируса. Штраф за нарушение — 46 тыс. рублей Вчера в 15:04
Отключить рекламу

«Просто уже нет слов»: медики из Хакасии записали обращение к Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:20

Работники скорой помощи из Хакасии записали обращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу о тяжелой ситуации по коронавирусу в регионе. Видеоролик был опубликован в телеграм-канале Baza.

На видео сотрудник неотложки в маске, чье имя не уточняется, рассказывает о том, что в больницах не хватает коек, а пациентам приходится лечиться дома.

«Мест не хватает. Мы пациентов возим по стационарам ради отписки — чтобы медики сняли с себя ответственность. Их отправляют лечиться домой. Мест, которые выделяют — их катастрофически не хватает. То что выделяют — их забивают буквально за день-два. Минздрав, правительство, все кричат в один голос, что у нас все хорошо с медициной, что лекарства у нас есть», — заявил работник скорой помощи.

Однако, по его словам, в аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков, а то, что есть — с «накруткой цены в 5-6 раз». «Пачка парацетомола в аптеке на данный момент стоит 78 рублей, хотя стоила 15 рублей», — говорится на видео.

На видео медик предложил использовать под госпиталь помещения местной военной части. По его словам, есть смысл «выгнать всю технику с боксов, поставить там койки, лечить людей».

«Мы в очередях, бывает, стоим по 6-10 часов. С больными естественно, некоторые просто тяжелые. За 6 часов кончается кислород в машинах. Это хорошо, если дадут в стационаре кислород, чтобы подключить пациенту. У меня просто уже нет слов. Они все закончились давно», — заявляет он.
Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить