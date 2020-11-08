«Просто уже нет слов»: медики из Хакасии записали обращение к Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

Работники скорой помощи из Хакасии записали обращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу о тяжелой ситуации по коронавирусу в регионе. Видеоролик был опубликован в телеграм-канале Baza.

На видео сотрудник неотложки в маске, чье имя не уточняется, рассказывает о том, что в больницах не хватает коек, а пациентам приходится лечиться дома.

«Мест не хватает. Мы пациентов возим по стационарам ради отписки — чтобы медики сняли с себя ответственность. Их отправляют лечиться домой. Мест, которые выделяют — их катастрофически не хватает. То что выделяют — их забивают буквально за день-два. Минздрав, правительство, все кричат в один голос, что у нас все хорошо с медициной, что лекарства у нас есть», — заявил работник скорой помощи.

Однако, по его словам, в аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков, а то, что есть — с «накруткой цены в 5-6 раз». «Пачка парацетомола в аптеке на данный момент стоит 78 рублей, хотя стоила 15 рублей», — говорится на видео.

На видео медик предложил использовать под госпиталь помещения местной военной части. По его словам, есть смысл «выгнать всю технику с боксов, поставить там койки, лечить людей».