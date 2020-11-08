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Собянин: бюджету Москвы нанесен огромный удар из‑за COVID-19, стабилизации не произошло

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:46

Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по бюджету Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр Москвы уточнил, что в этом году бюджет не досчитался около 500 млрд рублей доходов. По его словам, в проект московского бюджета на три года заложили заимствования на сумму около 700 млрд рублей — «самый большой объем заимствований в Москве за всю ее историю».

«Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать», — сказал Собянин.

Также Собянин отметил, что стабилизации ситуации по коронавирусу не произошло даже после того, как было введено дистанционное обучение.

«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду», — сказал мэр.

Он уточнил, что вводить жесткие ограничения в столице не собираются, а система здравоохранения справляется.

На данный момент дистанционное обучение для старшеклассников (6-11 классы) продлили до 22 ноября. Младшеклассники (1-4 классы) хотят в школу. Также в столице до 29 ноября действует режим удаленной работы: по нему минимум 30% сотрудников обязаны работать дистанционно.

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