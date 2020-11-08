Музеи в Нидерландах создали онлайн-архив с картинами Ван Гога. Представлено более 1000 работ

Музеи в Недерландах запустили онлайн-архив с картинами Винсента Ван Гога. Об этом сообщает Artnews.

В проекте приняли участие музеи Ван Гога и Бойманса — ван Бенингена, а также музеи Креллер-Мюллер, Гронингер, Rijksmuseum и другие. Всего в коллекции представлено свыше 1000 работ, среди ранние изображения, посвященные рабочему классу и более поздние пейзажные полотна.

Посетители сайта могут ознакомиться с технической информацией о картинах. В описаниях дана информация с историей каждого произведения и отчеты о повреждениях и реставрации. Некоторые работы сопровождаются комментариями от родственников Ван Гога и других известных художников.

Летом Парижский аукционный дом Aristophil продал письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена к их коллеге Эмилю Бернару. Художники отправили письмо на четыре страницы в ноябре 1888 года, большую часть текста написал Ван Гог. Лот ушел за 210 тыс. евро.