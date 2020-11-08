В России за сутки выявили 20 498 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 102 случая меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской областях, Красноярском крае, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 774 334. За последние сутки вылечились 11 492 человек, за все время — 1,3 млн. За сутки умерли 286 пациентов, за все время — 30 537.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 49,8 млн, 1,25 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,8 млн), на втором — Индия (8,5 млн), на третьем — Бразилия (5,6 млн).