В России за сутки выявили 20 498 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 102 случая меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской областях, Красноярском крае, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях.