Foo Fighters анонсировали новый альбом и представили с него песню «Shame Shame»

Музыканты опубликовали первый сингл «Shame Shame» с будущего альбома. Коллектив также исполнил трек в эфире шоу Saturday Night Live в ночь на 8 ноября.

В альбом продолжительностью 37 минут всего войдет 9 композиций, сообщает Pitchfork. Продюсером выступил Грег Керстин, работавший с Адель, Лиамом Галлахером и Полом Маккартни. Также Foo Fighters представили обложку «Medicine At Midnight».

В январе коллектив отметил свое 25-летие. По этому случаю артисты представили короткую инструментальную композицию и заверили поклонников, что для них это только начало.