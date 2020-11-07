В башкирском доме-интернате произошла вспышка коронавируса. Заболели 50 детей

В Башкирии в Серафимовском доме-интернате для детей с особенностями развития произошла вспышка COVID-19. Об этом написал в фейсбуке руководитель благотворительного фонда «Ангел-Подорожник» Аксель Гросс со ссылкой на сотрудницу интерната.

Одна из педагогов учреждения сообщила «Коммерсанту», что к 4 ноября симптомы коронавируса обнаружили у 50 детей, 3 педагогов и 2 медсестер.

По информации Гросса, всего в интернате проживают около 300 воспитанников, среди которых 50 паллиативных детей с ослабленных иммунитетом. Для последних, отмечает благотворитель, COVID-19 — «заведомая смерть без должного присмотра и медицины».

Сотрудница рассказала Гроссу, что детей заразили медики. Когда врачи заболели, их не отпустили домой, и они продолжили работать с воспитанниками. В течение двух недель, по словам женщины, сотрудникам не давали санитайзеры для обработки рук.

В посте Гросса отмечается, что в интернате не хватает педагогов, нет должного медицинского обслуживания и плохо организована работа персонала. Так, вместо 70 педагогов, которые должны были выйти на работу (вахтовым методом), вышли только 10. Остальные не захотели работать по 12 часов в защитных костюмах.

В министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии назвали ситуацию с заболеваемостью детей в интернате «стабильной». «Продолжается круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья детей со стороны Туймазинской центральной районной больницы. В случае повышения температуры они будут переведены в карантинное отделение», — заявили там. 9 ноября воспитанникам собираются провести повторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР.

За последние сутки в Башкирии выявлено 103 заразившихся коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев достигло 11 446. За весь период от COVID-19 умерли 59 жителей республики, выздоровели 10 789.