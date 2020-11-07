С 9 ноября в крупных городах Грузии — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти — будет введен комендантский час. Выходить на улицу нельзя будет с 22.00 до 5.00, сообщила вице-премьер Майа Цкитишвили. Об этом передает грузинский «Первый канал».

Во время комендантского часа запрещено будет как ходить пешком, так и передвигаться на транспорте. Ограничения не распространяются на международные автомобильные перевозки и перемещения для работы стратегических, медицинских, фармацевтических и медийных объектов.

Нарушителям грозят штрафы в 2 тыс. лари (почти 46 тыс. рублей).

В Грузии уже действовал комендантский час, с 21 марта по 22 мая, когда в стране был введен режим ЧП. Тогда находиться на улице нельзя было с 21.00 до 6.00. За исполнением закона следили дроны, размер штрафа составлял 3 тыс. лари.

В начале сентября правительство Грузии констатировало начало второй волны COVID-19. В стране запретили большие застолья на торжествах — свадьбах, поминках, юбилеях и прочих. Проведение массовых мероприятий с числом участников более 200 ограничили.