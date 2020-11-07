Студия Line Up создаст документальный сериал о России девяностых

Студия Line Up снимет документальный сериал о России девяностых годов. Он выйдет на стриминговых платформах Wink и more.tv, сообщил в инстаграме главный редактор Esquire Сергей Минаев.

Проект расскажет о штурме «Останкино» в 1993 году, победе Бориса Ельцина на президентских выборах 1996-го, банке «Империал», пирамиде «МММ» и о истории отечественной рекламы. В сериале обсудят и знаковые культурные события: альбом «Морская» группы «Мумий Тролль», клубы «Птюч» и «Титаник», а также о рейвах «Гагарин-party», «Казантип» и «Аэроданс».