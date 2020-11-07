В Москве автомобилистам окончательно запретили ездить по выделенным полосам

Департамент транспорта Москвы окончательно запретил автомобилистам ездить по выделенным полосам. С 7 ноября водителей будут штрафовать за выезд на выделенки даже в выходные.

Проезд по выделенным полосам разрешат только городскому транспорту, такси, машинам экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилям коммунальных служб и велосипедам. Всем остальным начнут выписывать штрафы в размере 3 тыс. рублей.

«Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. <…> Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов», — сказали в Дептрансе.

В ведомстве сообщили, что по выходным дням выделенными полосами пользуются более 700 тыс. пассажиров наземного транспорта и свыше 250 тыс. пассажиров такси. До пандемии, как отметили в департаменте, людей было больше — 1,8 млн и 630 тыс. соответственно.