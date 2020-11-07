Администратора канала «Мужское государство» оштрафовали за мизогинию, расизм и ненависть к геям

Балаковский районный суд Саратовской области оштрафовал администратора телеграм-канала «Мужское государство» и паблика «Бутылка» в «ВКонтакте» Владислава Позднякова на 10 тыс. рублей за возбуждение ненависти. Об этом стало известно из опубликованного постановления, на которое обратило внимание издание «Версия-Саратов».

Позднякова обвинили в «негативной оценке» сразу нескольких групп лиц: «органов государственного и местного самоуправления», «кавказцев», «русских женщин», «армян», «гомосексуалистов», «российских отцов», «азиатов», «чернокожих детей, живущих в России», «силовых органов» и других.

Судья Андрей Зарубин пришел к выводу, что Поздняков имел возможность модерировать записи в паблике и телеграм-канале и удалять противоправные сообщения. Однако он этого не делал, даже несмотря на то, что ранее его уже обвиняли в возбуждении ненависти — к женщинам.

Новое дело на Позднякова было заведено после обращения в следственный комитет председателя гендерной фракции партии «Яблоко» Галины Михалевой. Она требовала осудить Позднякова за разжигание ненависти, а также заблокировать его интернет-ресурсы.