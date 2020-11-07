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«Зона права»: российские суды обесценивают угрозу домашнего насилия для женщин

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:55

Российские суды обесценивают тяжесть вреда, который может быть нанесен женщине при домашнем насилии. К такому выводу пришла юрист «Зоны права» Дарьяна Грязнова, опубликовавшая доклад «Право жертв домашнего насилия на необходимую оборону: стереотипы и предрассудки в решениях российских судов».

Грязнова проанализировала 65 дел, касающихся домашнего насилия, и обнаружила, что суды стереотипно подходят к делам о самообороне. В частности, они не воспринимают домашнее насилие как системное и специфическое нарушение прав человека.

Также суды, по мнению юриста, устанавливают жесткие требования к поведению женщин и наказывают тех, кто не соответствует этим представлениям. Например, в большинстве случаев судьи настаивают на допустимость защиты только голыми руками.

«С одной стороны, государство не может или не хочет обеспечить защиту для жертв домашнего насилия и привлечь домашних насильников к ответственности. С другой стороны — сурово наказывает тех женщин, которые все же решили дать отпор насильнику», — пишет Грязнова.

По мнению автора доклада, существующая судебная практика вынуждает женщин выбирать: терпеть домашнее насилие или обороняться и столкнуться с уголовным преследованием.

Сейчас в России декриминализированы однократные побои в семье, а четверть россиян считают домашнее насилие семейным делом. Работа над законопроектом, который смог бы защитить пострадавших, остановилась из‑за пандемии. В прошлом ноябре «Афиша Daily» знакомилась с последней опубликованной редакцией проекта закона и писала, что с ней не так. Также мы анонимно разговаривали с девушкой, которая все детство сталкивалась с физическим и эмоциональным насилием со стороны матери, и узнали, как такой травматический опыт повлиял на ее жизнь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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