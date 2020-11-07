Сторонники отлученного от церкви схимонаха Сергия пытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники бывшего схиигумена Сергия, лишенного летом сана за отрицание пандемии COVID-19 и позднее отлученного от церкви, попытались захватить храм Святой блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Екатеринбургскую епархию.

6 ноября в храм приехал новый настоятель отец Владимир (Гливинский), заменивший на должности последователя бывшего схимонаха Сергия Георгия Бусыгина. Сторонники Сергия преградили ему, другим священникам и прихожанам дорогу, а после попытались сорвать отпевание.

«Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит — это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод (Могучев, сторонник отца Сергия — Прим. ред.), — профессиональный провокатор», — сказал благочинный Рождественского церковного округа отец Андрей (Юганец).

Следом за сторонниками бывшего схимонаха к храму прибыли сотрудники Росгвардии. Как предполагают в епархии, их вызвал кто‑то из прихожан. Силовики не стали никого задерживать.

В сентябре суд Екатеринбургской епархии отлучил схиигумена Сергия от церкви. Это случилось из‑за того, что он проводил богослужения, несмотря на лишение сана — в июле священника признали виновным в нарушении присяги и монашеских обетов. Сергий подавал апелляции на оба решения, но их не удовлетворили.

В разгар пандемии коронавируса схиигумен Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару.

Монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

Летом снимать фильм о схиигумене Сергии приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру. Собчак намерена подать в суд на агрессоров.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации, а кинопродюсер Александр Роднянский приобрел права на экранизацию истории схимонаха Сергия.