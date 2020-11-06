У посольства Дании в Москве мужчина устроил акцию против истребления норок из‑за COVID-19

К посольству Дании в Москве пришел мужчина с флагом скандинавской страны — его одежда и государственный символ были облиты искусственной кровью. Таким образом он выразил протест против убийства зараженных коронавирусом норок на датских фермах.

Фотографии акции появились в твиттер-аккаунте «Дикая Москва». Также небольшое видеоинтервью с активистом выложил телеграм-канал Mash — в нем молодой человек объясняет смысл своего пикета.