Беглов попросил петербургские вузы отправить студентов на удаленку

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил руководство высших учебных заведений города перевести студентов на дистанционное обучение из‑за стремительного роста количества новых случаев коронавируса. Об этом пишет телеграм-канал «Ротонда».

В письме, которое Беглов направил ректорам вузов, рекомендуется перевести на удаленку максимальное количество учащихся. Сессию также предлагается провести в дистанционной форме.

Ректор ИТМО Владимир Васильев подтвердил «Ротонде» факт получения письма. «Мы переведем занятия на дистанционный режим по максимуму, но не на 100%, амбарный замок на вуз не повесим. Как проводить удаленно сессию, мы уже знаем — и примем решение в декабре», — заявил он.

Власти Петербурга просят организовать дистанционное обучение в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. По последним данным, в Петербурге выявили 67 434 случая COVID-19, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Вылечились от болезни 41 533 человека, умерли — 4078. За последние сутки в городе выявили 1171 случай заражения — максимум за время пандемии.