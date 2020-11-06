перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
У посольства Дании в Москве мужчина устроил акцию против истребления норок из‑за COVID-19 23:21
Беглов попросил петербургские вузы отправить студентов на удаленку 23:10
Theodore Goutas/Unsplash В Бангладеш открыли первую школу для трансгендерных людей
В Бангладеш открыли первую школу для трансгендерных людей 22:51
В Калининграде снесут легендарный долгострой — Дом Советов 22:25
Илон Маск выпустил текилу под брендом Tesla Tequila 22:05
Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях». Премьеру фильма перенесли на лето 2022 года 21:30
Лука Гуаданьино экранизирует роман «Возвращение в Брайдсхед» 21:26
Смерть Михаила Жванецкого, санкции ЕС против Лукашенко и другие новости дня 20:56 Дайджест
Пресс-материалы Юрий Колокольников очищает Землю в образе инопланетянина в новом клипе «Мумий Тролля»
Юрий Колокольников очищает Землю в образе инопланетянина в новом клипе «Мумий Тролля» 20:55
В 2021 году туристам предложат экскурсии к затонувшему «Титанику» 20:36
«Света будет чуть меньше»: Познер, Навальный, Долин и другие современники о смерти Жванецкого 20:02
Мэрия попросила москвичей не передвигаться по городу без необходимости 19:35
Власти Австрии объявили о закрытии «радикальных мечетей» из‑за теракта в Вене 18:47
Пресс-материалы «Этот город уже не спасти. Врачей еще можно»: в покинутом российском городе на здание надели маску
«Этот город уже не спасти. Врачей еще можно»: в покинутом российском городе на здание надели маску 18:30
В Петербурге между Балтийским и Финляндским вокзалами появится тоннель 18:15
В ноябре в Москве и Петербурге пройдут зрительские премьеры фильма «Человек из Подольска» 17:47
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко 17:44
Роберт Паттинсон рассказал о подготовке к роли Темного Рыцаря в новом «Бэтмене» 17:10
Роскосмос хочет потратить 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы, как у Илона Маска 17:03
«Яндекс.Музыка» Группа OQJAV выпустила новый альбом «Кромешна». Музыканты работали над ним два года
Группа OQJAV выпустила новый альбом «Кромешна». Музыканты работали над ним два года 16:55
Отключить рекламу

Беглов попросил петербургские вузы отправить студентов на удаленку

Валерия Корниенко
Сегодня в 23:10

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил руководство высших учебных заведений города перевести студентов на дистанционное обучение из‑за стремительного роста количества новых случаев коронавируса. Об этом пишет телеграм-канал «Ротонда».

В письме, которое Беглов направил ректорам вузов, рекомендуется перевести на удаленку максимальное количество учащихся. Сессию также предлагается провести в дистанционной форме.

Ректор ИТМО Владимир Васильев подтвердил «Ротонде» факт получения письма. «Мы переведем занятия на дистанционный режим по максимуму, но не на 100%, амбарный замок на вуз не повесим. Как проводить удаленно сессию, мы уже знаем — и примем решение в декабре», — заявил он.

Власти Петербурга просят организовать дистанционное обучение в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. По последним данным, в Петербурге выявили 67 434 случая COVID-19, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Вылечились от болезни 41 533 человека, умерли — 4078. За последние сутки в городе выявили 1171 случай заражения — максимум за время пандемии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить