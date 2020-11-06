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В Бангладеш открыли первую школу для трансгендерных людей

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:51

В столице Бангладеш городе Дакка открыли первую религиозную школу для трансгендерных людей. Об этом сообщил Би-би-си.

В ней бесплатно смогут учиться более 150 школьников, идентифицирующих себя как людей «третьего пола», который официально признан в южноазиатской стране. Учебное заведение будет финансироваться из денег умершего бизнесмена Ахмада Фердуса Бари Чоудхури.

«Мы не устанавливаем никаких возрастных ограничений. Любой желающий может быть допущен сюда, как только он идентифицирует себя как трансгендерную персону, независимо от возраста», — заявил секретарь по образованию и обучению школы Мохаммад Абдул Азиз Хуссейни.

Трансгендерные люди в Бангладеш имеют право голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах, но социальные установки в обществе по-прежнему затрудняют им трудоустройство и доступ к образованию. Это заставляет людей мигрировать в города и зарабатывать попрошайничеством, пением на свадьбах или секс-бизнесом.

«Никто не хочет нас нанимать. Если бы у нас было хоть какое‑то образование, мы могли бы работать в лучшем месте <…> Мы хотим быть, как другие люди, жить достойно. Мы также хотим стоять на своих собственных ногах», — рассказал ученик новой школы по имени Шилпи.

В стране насчитывается около 10 тыс. трансгендерных персон, по официальным данным правительства. По другим оценкам, их может быть более 50 тыс. человек. Большинство из них — неграмотные трансгендерные женщины.

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