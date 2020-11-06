Лука Гуаданьино экранизирует роман «Возвращение в Брайдсхед»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, снявший мелодраму «Зови меня своим именем» и триллер «Суспирия», экранизирует роман британского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Об этом сообщил Daily Mail.

Гуаданьино поставит мини-сериал для телеканалов BBC и HBO. Главные роли в проекте сыграют Рэйф Файнс, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Джо Элвин и Эндрю Гарфилд — они исполнят роли четы Марчмейнов, их детей Джулии и Себастьяна, и молодого художника Чарльза Райдера соответственно.

Съемки новой версии «Возвращения в Брайдсхед» начнутся весной 2021 года и пройдут в Венеции и на территории Великобритании. Сценарий подготовит сам Гуаданьино. Продюсером мини-сериала выступит Маммот Скрин.

Книга Ивлина Во вышла в 1945 году и исследовала тему упадка британской аристократии, попутно затрагивая вопросы религии и сексуальности. Роман был экранизирован ранее, самой известной его адаптацией стала картина 1981 года, в которой снялся лауреат «Оскара» Джереми Айронс.

В 2020 году Лука Гуаданьино выпустил два проекта — среднеметражный фильм «Невероятная» с Джулианной Мур, Мартой Келлер и Кайлом МакЛакланом, и сериал «Мы те, кто мы есть» с Хлоей Севиньи и Алисой Брага.