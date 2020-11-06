Смерть Михаила Жванецкого, санкции ЕС против Лукашенко и другие новости дня

В возрасте 86 лет ушел из жизни писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Мы собрали высказывания коллег, журналистов и общественных деятелей о смерти и творчестве Жванецкого.

В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса — это новый рекорд. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 733 440.

Суд арестовал на 15 суток акциониста Павла Крисевича. Накануне он «распял» себя напротив здания ФСБ.

Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко. На Первом канале тем временем сразу несколько команд КВН пошутили про него.

В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова. Он пропал 1 ноября в Сочи.

В Твери неизвестные испачкали краской граффити с Александром Солженицыным. Летом в городе уже было закрашено другое изображение писателя.

Гринпис представила концепцию супермаркета будущего, в котором нет места одноразовому пластику. Еще там назвали решения, которые помогут отказаться от пластиковых упаковок.

Грета Тунберг на фоне выборов в США пошутила над Дональдом Трампом. Активистка полностью воспроизвела прошлогодний пост американского президента, который был посвящен ей.

В IKEA появилась коллекция текстильных изделий, созданная студентами центра «Антон тут рядом». Также компания разработала генератор воспоминаний для поиска аромата, подходящего для дома.

В ноябре в Москве и Петербурге пройдут зрительские премьеры фильма «Человек из Подольска». Они состоятся 21 и 24 ноября соответственно.

Alyona Alyona поделилась роликом на песню «Dancer» с Александром Гудковым в главной роли. Группа «Дайте танк (!)» выпустила снятый на айфон клип «Сказки», а Little Big показали видео «Suck My Dick», где они посылают подальше 2020 год.

System of a Down записали песни, посвященные войне в Нагорном Карабахе. Feduk и Cream Soda выпустили совместный трек «Бэнгер». Прибавилось и альбомов: «Some Kind of Peace» Олавюра Арнольдса и «Disco» Кайли Миноуг.