Юрий Колокольников очищает Землю в образе инопланетянина в новом клипе «Мумий Тролля»

Съемки проходили в городе Карабаш Челябинской области, природу которого весь прошлый век уничтожали промышленные выбросы медеплавильного комбината.

Герой Колокольникова — инопланетянин, который попадает на чужую планету. Увидев загрязненную поверхность Земли, он решает любыми способами спасти ее. Местные жители, однако, оказываются недовольны инициативой гостя.

«Мумий Тролль» выпустили клип на песню «Космические сны». Режиссером и сценаристом видео выступил Иван Соснин, а главную роль исполнил Юрий Колокольников . Съемками занималась екатеринбургская кинокомпания Red Pepper Film.

«В клипе хотелось показать альтернативную реальность планеты Земля, где вредные предприятия и заводы одержали победу над технологиями и экологией, заставив всех жителей планеты работать на себя», — сказал режиссер Иван Соснин.

Лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко добавил: «Когда мы сочиняли эту песню, о COVID еще никто не слышал, мы не знали ни про Шиес, ни про Камчатку. К сожалению, за последние полгода количество подобных плохих новостей стало зашкаливать, так что песня становится чрезмерно актуальной. Космические силы, спасай мои седины».

«Космические сны» появились на недавнем альбоме «Мумий Тролля» «Призраки завтра». Послушать его полностью можно здесь.