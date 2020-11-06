В 2021 году туристам предложат экскурсии к затонувшему «Титанику»

В 2021 году вашингтонская компания OceanGate Expeditions предложит туристам уникальную восьмидневную экскурсию на дно Атлантического океана к обломкам затонувшего лайнера «Титаник». Об этом сообщил Bloomberg.

Экскурсии будут проводить еженедельно с мая по сентябрь. Стоимость путешествия составит 125 тыс. долларов за человека. За эти деньги туристов опустят на глубину около 4 тыс. метров, где они смогут рассмотреть знаменитый корабль, а также поуправлять батискафом.

Погружение займет от 6 до 8 часов. Руководить им будет группа из 50-60 ученых. На борт возьмут только троих туристов. Стартовой точкой экскурсии станет канадский остров Ньюфаундленд — оттуда до места гибели «Титаника» можно добраться на корабле за несколько часов.

Путешествие к «Титанику», вероятно, окажется самым дорогим экскурсионным туром в мире. На данный момент дороже всего обходится подъем на гору Эверест в сопровождении опытного инструктора — стоимость такого похода составляет 45 тыс. долларов.

OceanGate Expeditions — это научная компания, специалисты которой намерены создать трехмерную модель «Титаника» и изучить подводных существ, которые населяют затонувший в 1912 году корабль.