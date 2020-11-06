Мэрия попросила москвичей не передвигаться по городу без необходимости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

Данчиков подчеркнул, что работники, переведенные на удаленку, должны находиться дома и по возможности избегать перемещений как на общественном, так и на личном транспорте. По его словам, это необходимо, чтобы избежать более жестких ограничений в городе.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет», — напомнил Данчиков, сообщив, что в столице за период пандемии были оштрафованы более 160 тыс. горожан, которые не соблюдали масочный режим.

Также чиновник призвал работодателей к ответственности. Данчиков отметил, что компании, оставляющие сотрудников в офисе, могут быть оштрафованы на 300 тыс. рублей или даже временно закрыты при повторном нарушении.

«За весь период к административной ответственности привлечено более 32 тыс. юридических лиц и предпринимателей. За повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций», — рассказал чиновник.

За прошлые сутки в России выявили рекордное число новых случаев коронавируса — в стране заболели 20 582 человека. В Москве — 6253 новых инфицированных.