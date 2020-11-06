«Этот город уже не спасти. Врачей еще можно»: в покинутом российском городе на здание надели маску

В городе-призраке Юбилейный Пермского края на заброшенное здание повесили плакат с медицинской маской. «Этот город уже не спасти. Врачей еще можно», — гласит надпись на нем. Акцию провела платформа Live Systema вместе с благотворительным фондом «Созидание». По мнению организаторов, это идеальная иллюстрация будущего любого города, в котором не будет врачей.

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«Мы каждый день надеваем маску на улицах города, помогая себе и окружающим. Поэтому команда Live Systema надела маску на заброшенный дом, который, возможно, поможет напоследок самым важным героям периода пандемии — врачам и медикам!» — сказали в Live Systema. В рамках проекта запущен сбор средств на помощь врачам. Оставить пожертвование можно на сайте maskforheroes.com. В графе «Назначение платежа» нужно указать «Помощь учреждениям», а в примечании — «Маски для героев».

«Средства индивидуальной защиты для работающих с COVID-19 врачей крайне необходимы врачам на ежедневной основе. В наших силах сегодня помочь им. Прекрасно, что деятели искусства своим примером подчеркивают эту необходимость для всех», — отметили в фонде «Созидание». Юбилейный был основан в 1957 году вокруг угольного рудника и был рассчитан на 60 тыс. жителей. В 2000 году шахта была закрыта, и большая часть населения покинула город. Сейчас в Юбилейном нет социальных служб, магазинов торговых центров и больниц, хотя около тысячи людей продолжают жить в нем.