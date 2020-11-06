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В Петербурге между Балтийским и Финляндским вокзалами появится тоннель

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:15

В Петербурге планируют построить железнодорожный тоннель между Балтийским и Финляндским вокзалами. Он может стать частью кольцевой ветки метро, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на первого заместителя главы Комитета по транспорту Валентина Енокаева.

По словам чиновника, концепция развития железных дорог в Петербурге создана по аналогии с московской. В столице для оптимизации железнодорожных перевозок используются Московское центральное кольцо и Московский центральный диаметр, пояснил он.

Тоннель между двумя вокзалами в Петербурге позволит замкнуть железнодорожное кольцо, проект которого пока находится на стадии обсуждения. «Это позволит создать некий аналог кольцевой ветки метро Санкт-Петербурга. Диаметр будет меньше, чем в Москве», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Предполагается, что с появлением тоннеля процесс пересадки в подземку пассажиров железной дороги ускорится в три раза. Сейчас на это уходит примерно 15 минут.

Ранее петербургское метро оказалось на последнем месте в рейтинге подземок среди российских городов. Главными его недостатками назвали дороговизну, слабую представленность в соцсетях, раннее закрытие, а также малое число станций и возможностей пересадки.

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