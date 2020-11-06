В ноябре в Москве и Петербурге пройдут зрительские премьеры фильма «Человек из Подольска»

Зрительские премьеры фильма «Человек из Подольска» пройдут 21 ноября в московском кинотеатре «Каро Октябрь» и 24 ноября в петербургском кинотеатре «Аврора». Об этом «Афише Daily» рассказали представители картины.
«Человек из Подольска» снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. Это кинодебют театрального режиссера и основателя объединения «Невидимый театр» Семена Серзина.
В пьесе и фильме рассказывается история необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу. Такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией.
«В «Человеке из Подольска» нет плохих и хороших, эта история не расставляет все по местам, делая полицию плохой, а маленького человека из Подольска — хорошим. Нет. Все намного сложнее, проблема спрятана намного глубже — в самом человеке. В каждом конкретном человеке, который боится брать ответственность и за себя, и за что‑либо. Мы обвиняем в наших бедах кого угодно — маму, папу, государство, природу, — но никак не хотим разобраться с самими собой. Тут и таится корень зла: все начинается с конкретного человека, с его совести, нравственности и ответственности», — говорит Серзин.
В «Человеке из Подольска» снялись лидер инди-группы OQJAV Вадик Королев, Виктория Исакова («Ученик», сериал «Оттепель»), номинант «Золотой маски» Владимир Майзингер и другие. Оператором выступил Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).
В широкий прокат картина выйдет 26 ноября.