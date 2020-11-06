В ноябре в Москве и Петербурге пройдут зрительские премьеры фильма «Человек из Подольска»

Зрительские премьеры фильма «Человек из Подольска» пройдут 21 ноября в московском кинотеатре «Каро Октябрь» и 24 ноября в петербургском кинотеатре «Аврора». Об этом «Афише Daily» рассказали представители картины.

«Человек из Подольска» снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. Это кинодебют театрального режиссера и основателя объединения «Невидимый театр» Семена Серзина.

В пьесе и фильме рассказывается история необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу. Такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией.