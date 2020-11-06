Роберт Паттинсон рассказал о подготовке к роли Темного Рыцаря в новом «Бэтмене»

Роберт Паттинсон рассказал, каким будет Темный Рыцарь в «Бэтмене» Мэтта Ривза, и поделился тем, как строился процесс подготовки к этой роли. В интервью журналу Vanity Fair France актер отметил, что главным образом хотел создать неоднозначного персонажа.

«Сначала я смотрю на персонажа и на то, что мне с ним делать, как мне придумать нюансы в этой оболочке, постоянно делая роль все более и более сложной», — говорит Паттинсон. По его словам, такой персонаж, как Бэтмен, не может быть изображен в одном цвете, поэтому ему пришлось «научиться лучше изображать двусмысленность».

Актер также рассказал о своем опыте работы на съемках и о том, как он стал частью масштабного проекта.

«На съемках «Бэтмена», на съемках «Довода» вас окружает огромная команда технических специалистов, и когда вам говорят: «Давай, Роберт… Мотор!» — вы должны забыть об этой массе людей и играть перед своими собственными мыслями, своими собственными демонами», — сказал Паттинсон. При этом он отметил, что с радостью сталкивается с напряжением на площадке и превращает это в «диалог с самим собой».

Премьера нового фильма о Темном Рыцаре запланирована на март 2022 года. Картина расскажет о становлении Бэтмена на пути борца с преступностью. Антагонистом в картине должен выступить Загадочник в исполнении Пола Дано.

Ранее инсайдер и журналист Джошуа Меллин опубликовал новые кадры со съемок «Бэтмена». На них попал момент погони Бэтмена и Женщины-кошки (Зои Кравиц). Первый трейлер фильма можно посмотреть здесь.