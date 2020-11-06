IKEA разработала генератор воспоминаний для поиска аромата, подходящего для дома

Компания IKEA представила генератор воспоминаний, который поможет найти подходящий для дома аромат, после того как отправит пользователя «в путешествие по волнам памяти». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Для выбора аромата необходимо пройти специальный тест. Тем, кто пройдет его, генератор воспоминаний предложит один из тринадцати ароматов из коллекции свечей «Осинлиг».