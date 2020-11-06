IKEA разработала генератор воспоминаний для поиска аромата, подходящего для дома

Компания IKEA представила генератор воспоминаний, который поможет найти подходящий для дома аромат, после того как отправит пользователя «в путешествие по волнам памяти». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Для выбора аромата необходимо пройти специальный тест. Тем, кто пройдет его, генератор воспоминаний предложит один из тринадцати ароматов из коллекции свечей «Осинлиг».
Как уточняют в компании, эти запахи способны «пробуждать яркие воспоминания и влиять на настроение, эмоции и даже восприятие дома». Идея лимитированной серии IKEA и Бена Горхэма из компании «Byredo» строится на концепции невидимого дизайна, отмечают представители сети.
«Афиша Daily» прошла тест от IKEA из пяти вопросов. В качестве лучшего запаха нам достались ароматы свечей «Осинлиг» с смородиной и базиликом. «Запахи кипариса, инжира, черной смородины, базилика и мяты подарят вашему дому свежесть и вернут в дорогие сердцу моменты», — говорится в описании выпавшего аромата.
Ранее стало известно, что в IKEA появилась текстильная коллекция «Återställa/Отерстэлла», созданная студентами центра «Антон тут рядом». Ее название переводится со шведского как «Восстановление». В нее вошли чехлы для подушек и держатели для карт, сшитые по принципам безотходного производства.