На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на его близких друзей. Информацию также подтвердил концертный директор артиста.

В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из‑за возраста и потери работоспособности.

В 1960-е годы Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар своего театра, а затем предложил писателю должность заведующего литературной частью.

Позже сатирик начал выступать самостоятельно, а не отдавать свои монологи другим артистам и приобрел популярность. В 1990-е годы открыл Всемирный клуб одесситов, а также создал Московский театр миниатюр и был его художественным руководителем.

Сатирик написал более десяти книг, в 2012 году получил звание народного артиста России, а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени».