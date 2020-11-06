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Умер сатирик Михаил Жванецкий

Анастасия Цой
Сегодня в 15:35

На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на его близких друзей. Информацию также подтвердил концертный директор артиста.

В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из‑за возраста и потери работоспособности.

В 1960-е годы Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар своего театра, а затем предложил писателю должность заведующего литературной частью.

Позже сатирик начал выступать самостоятельно, а не отдавать свои монологи другим артистам и приобрел популярность. В 1990-е годы открыл Всемирный клуб одесситов, а также создал Московский театр миниатюр и был его художественным руководителем.

Сатирик написал более десяти книг, в 2012 году получил звание народного артиста России, а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени».

В 2015 году на церемонии вручения премии ТЭФИ Жванецкий зачитал монолог «Девушка и дедушка», высмеивающий некоторые аспекты российского телевидения. Выступление не включили в телеверсию трансляции премии
В этом году стала особенно популярна запись выступления Михаила Жванецкого, в которой он, по мнению многих, предсказал режим самоизоляции и московский график прогулок
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