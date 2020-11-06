Вышел клип «Дайте танк (!)» на песню «Сказки». Он полностью снят на смартфон

Ролик полностью снят на смартфон. По сюжету видео девушка в красной шляпе и с корзинкой в руке убегает от незнакомцев в черном.

Российская группа «Дайте танк (!)» выпустила клип на песню «Сказки». Посмотреть видео можно на ютьюбе .

В конце октября перенесли концерт группы, который должен был пройти в клубе Adrenaline Stadium 23 и 24 октября. Это произошло потому, что заведение опечатали из‑за нарушения профилактики коронавируса.

Послушать плейлист из песен, которые оказали наибольшее влияние на Дмитрия Мозжухина, можно в специальном материале «Афиши Daily». В список попали композиции Игги Попа, Ника Кейва, Iceage, The Brian Jonestown Massacre, The Cure и других исполнителей.