Названа самая матерящаяся в кадре актриса

Сайт BuzzBingo провел исследование и выяснил, какие актрисы чаще всего используют в кадре ненормативную лексику. Оказалось, что больше всех матерятся персонажи Эмили Блант («Девушка в поезде», «Тихое место»).

Блант, по данным исследования, неприлично выражалась в фильмах 81 раз, 33 из которых — в триллере «Девушка в поезде».

Второе место заняла Дженнифер Лоуренс (75 ругательств), а третье — Лесли Манн (70 ругательств).

В десятку также вошли Фрэнсис МакДорманд, Вайнона Райдер, Жюли Дельпи, Мила Кунис, Кристен Уиг, Дженнифер Лопес и Бел Паули.

Ранее аналогичное исследование показало, какие актеры чаще всего матерятся в кадре. Показатели среди мужчин намного выше, чем среди женщин. Первое место занял Джона Хилл (376 ругательств), на втором месте оказался Леонардо Ди Каприо (361 ругательство), а замкнул тройку лидеров Сэмюэль Л.Джексон (301 ругательство).

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