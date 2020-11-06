Новый клип Little Big называется «Suck My Dick». Он посвящен 2020 году

Группа Little Big выпустила «рождественский» клип «Suck My Dick», в котором послала подальше весь 2020 год. Посмотреть видео можно на ютьюбе.
Музыканты, к которым присоединяются Данила Поперечный и Александр Гудков, вспоминают все плохое, что приключилось с человечеством в 2020 году: коронавирус, отравления «Новичком» (здесь его пьют в качестве новогоднего шампанского), лесные пожары, извержение вулкана, вооруженные конфликты.
Название песни рефреном проходит через всю композицию, как бы намекая слушателю, что стоит сделать 2020 году. В ролике появляются иностранные артисты: Томми Кэш, Оливер Три, Ghostemane, Carnage и Finch Asozial. Санта-Клаусом стал юморист Гарик Харламов.
Клип сняли лидер группы Илья Прусикин и постоянный клипмейкер Little Big Алина Пязок.
В августе клип «Skibidi» от Little Big во второй раз стал самым просматриваемым российским клипом на YouTube. На тот момент ролик набрал 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков (472 млн и 3,8 млн соответственно сегодня).