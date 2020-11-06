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Delivery Club начал скрывать номера клиентов после жалоб на некорректное поведение курьеров

Семён Гудошников
Сегодня в 12:53

Сервис доставки еды Delivery Club начал скрывать реальные номера клиентов в курьерском приложении. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Если курьеру нужно будет связаться с заказчиком (к примеру, чтобы уточнить его адрес), система сгенерирует подменный номер, который будет действовать только во время выполнения заказа.

В будущем подобную систему хотят внедрить в приложение для клиентов и на сайт сервиса. Пользователи смогут увидеть только подменные номера курьеров.

«Подавляющее большинство курьеров добросовестно выполняют свою работу, и мы благодарим их за труд. Тем не менее, мы решили пойти на достаточно существенные доработки программного обеспечения, чтобы исключения из этого правила стали невозможными», — заявили в пресс-службе компании.

В начале сентября пользовательница Delivery Club рассказала, что курьер сервиса приставал к ее подруге. Он спрашивал, может ли он «зайти на полчасика», чтобы «провести вместе время», когда ее мужа не будет дома.

Позже Mash сообщил о еще одном случае некорректного поведения курьера. Доставщик писал 11-летней девочке, сделавшей заказ, что хочет «подружиться» и знает, что она несовершеннолетняя.

В Delivery Club принесли извинения за оба случая, обоих курьеров уволили, а номера клиентов пообещали сделать анонимными.

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