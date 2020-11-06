перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел клип «Дайте танк (!)» на песню «Сказки». Он полностью снят на смартфон 15:11
В Твери испачкали краской граффити с изображением Солженицына 14:54
Feduk и Cream Soda выпустили совместный «Бэнгер» 14:39
В Дании 214 человек заразились мутировавшим коронавирусом, который нашли у норок 14:03
Пресс-служба ИКЕА В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом»
В ИКЕА появилась коллекция, созданная студентами центра «Антон тут рядом» 13:58
Новый клип Little Big называется «Suck My Dick». Он посвящен 2020 году 13:36
Вышел трейлер второй части «Неадекватных людей» Романа Каримова 13:21
Delivery Club начал скрывать номера клиентов после жалоб на некорректное поведение курьеров 12:53
Гринпис представил концепцию супермаркета будущего, отказавшегося от одноразового пластика 12:44
System of a Down/Instagram System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе
System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе 12:36
Тело сооснователя Skillbox нашли в Черном море 12:10
Грета Тунберг посмеялась над Дональдом Трампом, процитировав его же твит 12:01
Disney не выпустит в этом году «Смерть на Ниле» и «Главного героя» 11:22
В Хабаровске планируют запретить все массовые мероприятия из‑за COVID-19 11:10
Pixabay В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса
В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса 11:07
Сразу несколько команд КВН пошутили про Лукашенко. Первый канал пропустил все шутки, кроме одной 10:20
Оулавюр Арнальдс выпустил «Some Kind of Peace» — новый альбом, полный мелодичного эмбиента 10:18
Медсестра из Новосибирска бросила ребенка за волосы на кровать. Ее хотят уволить, СК начал проверку 9:45
Кайли Миноуг заставит вас поностальгировать (и потанцевать) своим новым альбомом «Disco» 8:52
Emojipedia/Twitter Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появилось более 100 новых эмодзи
Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появилось более 100 новых эмодзи 3:49
Отключить рекламу

Вышел трейлер второй части «Неадекватных людей» Романа Каримова

Анастасия Цой
Сегодня в 13:21

Вышел трейлер второй части «Неадекватных людей» — комедии режиссера Романа Каримова.

По сюжету сиквела Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, однако ее саркастический взгляд на мир не совпадает с его идеалами. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и женщина начинает подозревать, что это как‑то связано с появлением в офисе молодой помощницы мужа.

На экран вернутся знакомые герои в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова. В фильме также появятся и новые персонажи, которых сыграли Никита Санаев, Мария Горячева и стендап-комик Андрей Бебуришвили.

Картина выйдет в прокат 10 декабря, а позже появится в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».

Первая часть «Неадекватных людей», вышедшая в 2010 году, — один из любимых российских фильмов блогера Badcomedian.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить