Вышел трейлер второй части «Неадекватных людей» Романа Каримова

По сюжету сиквела Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, однако ее саркастический взгляд на мир не совпадает с его идеалами. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и женщина начинает подозревать, что это как‑то связано с появлением в офисе молодой помощницы мужа.

На экран вернутся знакомые герои в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова. В фильме также появятся и новые персонажи, которых сыграли Никита Санаев, Мария Горячева и стендап-комик Андрей Бебуришвили.

Картина выйдет в прокат 10 декабря, а позже появится в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».

Первая часть «Неадекватных людей», вышедшая в 2010 году, — один из любимых российских фильмов блогера Badcomedian.