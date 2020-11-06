Тело сооснователя Skillbox нашли в Черном море

Тело сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова нашли в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора поискового отряда. На форуме «Лизы Алерт» также подтвердили смерть Коропова. «Найден, погиб», — написали волонтеры.

До этого в сочинском УВД сообщили, что предположительно его тело нашли в устье реки Мзымта в Адлерском районе города, писал «Интерфакс». Другие СМИ также написали о том, что Коропова нашли мертвым в Черном море. Его В 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега обнаружил местный тренер по вейкборду, проводивший занятие с группой, пишет Mash. Он сообщил об этом в правоохранительные органы.

Сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи 1 ноября. В этот день ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся, сообщает «Лиза Алерт». После этого рыбаки и полицейские нашли в Имеретинской низменности вещи пропавшего: самокат, рюкзак и телефон.

Коропов был не только сооснователем, но и программным директором сервиса Skillbox. Поначалу образовательный проект существовал в виде подразделения в маркетинговом агентстве Mokselle, а в 2016 году стал отдельной компанией. Благодаря быстрому развитию Skillbox весной 2020 года Коропова включили в рейтинг самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.