Гринпис представил концепцию супермаркета будущего, отказавшегося от одноразового пластика. Ознакомиться с ней можно в переводе доклада американского отделения организации, который выпустили российские экоактивисты.

В докладе приводятся примеры супермаркетов со всего мира, которые уже сегодня избавляются от пластиковой упаковки. Гринпис приводит решения, которые уже используют ритейлеры из разных стран.

Решения

Использовать лазерную маркировку органической продукции, а также местных натуральных материалов в качестве упаковки, например, банановых листьев. Они минимально влияют на окружающую среду;

Продавать продукты на развес через систему диспенсеров. Так клиенты смогут покупать в свои многоразовые контейнеры столько еды, сколько нужно;

Продавать косметику и товары для ухода без упаковки. Так ритейлеры смогут вместе с поставщиками создавать косметические средства, которым не требуется индивидуальная пластиковая упаковка для транспортировки и продажи. В магазинах можно установить системы повторного наполнения баночек.

Использовать многоразовые контейнеры и чашки для еды навынос. Так ритейлеры смогут использовать свои площади для организации выдачи, приема и очистки контейнеров и чашек для кулинарии;

Отказаться от одноразовых пакетов на кассах и поощрять покупателей за использование многоразовых сумок. Так ритейлеры смогут организовать систему залога многоразовых сумок для покупателей, которые забыли взять свою.

Разработать многоразовую упаковки для доставки онлайн-заказов. Так ритейлеры смогут организовать систему залоговой оборотной тары для доставки заказов и стимулировать покупателей возвращать ее в магазин.

«Этот доклад может служить примером для российских ритейлеров. В нем показано, как отказаться от одноразового пластика, пересмотреть схемы доставки продуктов и не полагаться на ложные решения, когда компании просто меняют один одноразовый материал на другой, например, пластик на бумагу», — заявил эксперт проекта «Ноль отходов» Дмитрий Нестеров.

Он отметил, что за время пандемии увеличился спрос на одноразовый пластик, потому что людям кажется, что одноразовый означает стерильный.

«Примеры использования многооборотной тары в разных странах мира доказывают безопасность и гигиеничность ее применения. Для этого нужно всего лишь соблюдать правила очистки и дезинфекции», — добавил Нестеров.