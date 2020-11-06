Грета Тунберг посмеялась над Дональдом Трампом, процитировав его же твит

Шведская экоактивистка Грета Тунберг посмеялась над президентом США Дональдом Трампом, процитировав его же прошлогодний твит, который был посвящен ей.

«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой контроля гнева, а затем сходить на хороший старый фильм с другом. Остынь, Дональд, остынь!» — написала она.

Таким образом девушка прокомментировала пост, в котором глава государства призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах.