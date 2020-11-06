Грета Тунберг посмеялась над Дональдом Трампом, процитировав его же твит

Шведская экоактивистка Грета Тунберг посмеялась над президентом США Дональдом Трампом, процитировав его же прошлогодний твит, который был посвящен ей.
«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой контроля гнева, а затем сходить на хороший старый фильм с другом. Остынь, Дональд, остынь!» — написала она.
Таким образом девушка прокомментировала пост, в котором глава государства призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах.
Тунберг полностью воспроизвела твит Трампа, который он написал после того, как активистка была признана человеком года по версии журнала Time.
В октябре Грета Тунберг призвала американцев голосовать на президентских выборах в США за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
В США на данный момент все еще ведется подсчет голосов. Это, в частности, связано с тем, что многие американцы проголосовали по почте. По информации американских изданий, перевес голосов на стороне Джо Байдена. Дональд Трамп заявляет о мошенничестве при подсчете и готовится оспорить результаты в случае победы конкурента.