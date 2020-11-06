В Хабаровске планируют запретить все массовые мероприятия из‑за COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, что планирует в ближайшее время запретить в регионе все массовые мероприятия, в том числе протесты. Об этом говорится на сайте правительства края.

Дегтярев отметил, что к введению ограничений стоит подходить «взвешенно», а «так называемый локдаун» в Хабаровском крае вводить не будут. «Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — отметил глава края.

Он уточнил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. По итогам обсуждения власти Хабаровского края придут к выводу, какие ограничительные меры стоит вводит в регионе.

Как рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, на утро 6 ноября на территории Хабаровского края с начала пандемии коронавирус зафиксировали у 17 441 человека, а скончались 143 жителя региона. Сейчас лечение получают 5502 пациента, из них 2477 (45%) — в стационаре, остальные лечатся амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся 17 человек. 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщает, что днем ранее, 5 ноября, был зафиксирован очередной антирекорд — 234 случая заражения. Ежедневный прирост заболевших составляет от 1,2 до 1,4% (это выше, чем по стране). Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, такая тенденция фиксируется седьмую неделю.

Около четырех месяцев в Хабаровске продолжались протесты местных жителей. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. 3 ноября впервые не прошел митинг в поддержку Фургала.