перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Хабаровске планируют запретить все массовые мероприятия из‑за COVID-19 11:10
В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса 11:07
Сразу несколько команд КВН пошутили про Лукашенко. Первый канал пропустил все шутки, кроме одной 10:20
Олафур Арнальдс выпустил «some kind of peace» — новый альбом, полный мелодичного эмбиента 10:18
Медсестра из Новосибирска бросила ребенка за волосы на кровать. Ее хотят уволить, СК начал проверку 9:45
Кайли Миноуг заставит вас поностальгировать (и потанцевать) своим новым альбомом «Disco» 8:52
Emojipedia/Twitter Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появились более 100 новых эмодзи
Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появились более 100 новых эмодзи 3:49
Вышел посмертный альбом Эннио Морриконе 3:06
Билли Айлиш и Гарри Стайлз снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента для Gucci 2:10
В Париже запретили доставку еды и продажу блюд навынос ночью. Все из‑за коронавируса 1:05
Винс Вон и Оуэн Уилсон планируют сняться в сиквеле комедии «Незваные гости» 0:15
Tetiana Shyshkina/Unsplash В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19
В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19 Вчера в 23:22
Твиттер помечает посты Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как спорный контент Вчера в 22:55
Ученые выяснили, что древние женщины могли охотиться наравне с мужчинами Вчера в 22:44
В «Крокус Экспо» откроют временный госпиталь для пациентов с COVID-19 Вчера в 22:26
В Москве задержан акционист Павел Крисевич. Он был в образе Христа Вчера в 22:02
elcopitasbar/Instagram Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира
Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира Вчера в 21:53
Карен Шаинян взял интервью у российских квир-музыкантов Вчера в 21:30
Умер бывший участник Uriah Heep Кен Хенсли Вчера в 21:28
Кинофестиваль в Карловых Варах отменили из‑за пандемии Вчера в 21:15
Отключить рекламу

В Хабаровске планируют запретить все массовые мероприятия из‑за COVID-19

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:10

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, что планирует в ближайшее время запретить в регионе все массовые мероприятия, в том числе протесты. Об этом говорится на сайте правительства края.

Дегтярев отметил, что к введению ограничений стоит подходить «взвешенно», а «так называемый локдаун» в Хабаровском крае вводить не будут. «Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — отметил глава края.

Он уточнил, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. По итогам обсуждения власти Хабаровского края придут к выводу, какие ограничительные меры стоит вводит в регионе.

Как рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, на утро 6 ноября на территории Хабаровского края с начала пандемии коронавирус зафиксировали у 17 441 человека, а скончались 143 жителя региона. Сейчас лечение получают 5502 пациента, из них 2477 (45%) — в стационаре, остальные лечатся амбулаторно. В тяжелом состоянии находятся 17 человек. 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщает, что днем ранее, 5 ноября, был зафиксирован очередной антирекорд — 234 случая заражения. Ежедневный прирост заболевших составляет от 1,2 до 1,4% (это выше, чем по стране). Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, такая тенденция фиксируется седьмую неделю.

Около четырех месяцев в Хабаровске продолжались протесты местных жителей. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. 3 ноября впервые не прошел митинг в поддержку Фургала.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить