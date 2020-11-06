Disney не выпустит в этом году «Смерть на Ниле» и «Главного героя»

Disney не выпустит в этом году фильмы «Смерть на Ниле» и «Главный герой». Об этом пишет Deadline.

Картины убрали из декабрьского расписания, теперь они выйдут только в следующем году, но, когда именно, неизвестно.

На решение компании, как пишет издание, повлияло то, что Западная Европа повторно вводит карантин из‑за пандемии коронавируса.

Ранее Disney отложил «Черную Вдову» на май 2021 года, а также перенес на год все части «Аватара» и «Звездных войн». Свои фильмы переносят и другие компании: так, Metro-Goldwyn-Mayer сдвинула «Не время умирать» про Джеймса Бонда на апрель 2021 года.

Студия Warner Bros. перенесла фильм «Чудо-женщина: 1984» на декабрь этого года, а «Дюну» — на октябрь 2021 года. Это было сделано, чтобы они не пересеклись в прокате.

На 2021 год также отложили нового «Бэтмена», вторую часть «Тихого места» и «Топ Ган: Мэверик», а на 2022 год — четвертую часть «Матрицы».

Одна из причин, по которой студии переносят фильмы, — это неубедительные сборы другого масштабного фильма — «Довода» Кристофера Нолана. За месяц он собрал в прокате по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов. СМИ пишут, что зрители неохотно возвращаются в кинотеатры, даже если они открыты.

Недавно издание Variety писало, что перенос блокбастеров сильно ударит по кинотеатрам. Возможно, некоторые из них закроются или перейдут на неполную рабочую неделю.

Прочитать про «Смерть на Ниле» и «Главного героя», а также посмотреть трейлеры можно здесь и здесь.