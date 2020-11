Исландский музыкант-мультиинструменталист Олафур Арнальдс выпустил новый альбом под названием «some kind of peace». Послушать его можно в Apple Music, Spotify и «ВКонтакте».

Пластинка — эмбиент-релиз, состоящий из мелодичных и нежных треков от признанного мастера жанра Арнальдса. Песен на ней, правда, всего 10.

На лонгплее есть совместные треки. Песня «Loom» вышла в соавторстве c британским даунтемпо-музыкантом Bonobo, «Back To The Sky» — с исландской певицей Йофридур Акадоттир (JFDR), а «The Bottom Line» — c немецкой певицей Josin.