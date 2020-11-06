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Сразу несколько команд КВН пошутили про Лукашенко. Первый канал пропустил все шутки, кроме одной

Анастасия Цой
Сегодня в 10:20

На Первом канале вышел музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН — 2020», съемки которого прошли в конце августа. Сразу несколько команд в своих номерах шутили про Александра Лукашенко: например, команда «Дети Тьюринга» из Белорусского государственного университета в Минске.

В конце выступления капитан команды Марк Величко рассказал о музыкальной пластинке, игравшей на сцене, очевидно, проводя параллели с Лукашенко.

«Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой‑то момент мы даже перестали ее замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления, но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента — белорусы меняют пластинку», — сказал он.

После этого команда спела: «Время пришло расставить все по местам. Ветер перемен подул — поднять паруса. И пусть все услышат, у нас есть голоса. В мире нет вечного, все временно!».

Позже оказалось, что из выступления команды все-таки вырезали одну шутку — последнюю фразу. Она звучала так: «И если вы переживаете, что, когда наше правительство это услышит, у нас будут проблемы — не переживайте, наше правительство нас не слышит».

Информацию об этом опубликовал Антон Мартыненко, который последние четыре года вел белорусский КВН.

Команда «Наполеон Динамит» из Тюменской области обыграла фразу «Уходи!», которую белорусские протестующие говорят Александру Лукашенко. «Саша, уходи!» — сказал один из участников команды другому. Тот, уходя, ответил: «Да без проблем!». А потом остановился и добавил: «Вот видишь, сказали «Саша, уходи!» — Саша ушел. Че тут трудного?!».

«Сборная Татнефти» из Альметьевска в Татарстане показала номер, который начался с пародии на четырех мировых лидеров — Дональда Трампа, Ангелу Меркель, Владимира Путина и Александра Лукашенко. За ними на сцену вышел другой участник команды и объявил, что пародии на глав государств уже всем надоели. «Все, уходите!» — обратился он к «политикам». После этого все ушли, кроме «Лукашенко». Он заявил, что «как минимум половина зала за него». А когда у него спросили, кто именно, он показал на картонных птиц, занимавших места между зрителями.

В конце сентября на белорусском госканале, в детском шоу, похожем на российское «Спокойной ночи, малыши», показали смену власти. Там мишку, который себя плохо вел, свергла с трона красно-белая лисичка. Ведущая программы заявила, что это старый выпуск, а все совпадения случайны.

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