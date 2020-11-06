Сразу несколько команд КВН пошутили про Лукашенко. Первый канал пропустил все шутки, кроме одной

На Первом канале вышел музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН — 2020», съемки которого прошли в конце августа. Сразу несколько команд в своих номерах шутили про Александра Лукашенко: например, команда «Дети Тьюринга» из Белорусского государственного университета в Минске.

В конце выступления капитан команды Марк Величко рассказал о музыкальной пластинке, игравшей на сцене, очевидно, проводя параллели с Лукашенко.

«Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой‑то момент мы даже перестали ее замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления, но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента — белорусы меняют пластинку», — сказал он.

После этого команда спела: «Время пришло расставить все по местам. Ветер перемен подул — поднять паруса. И пусть все услышат, у нас есть голоса. В мире нет вечного, все временно!».