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Кайли Миноуг заставит вас поностальгировать (и потанцевать) своим новым альбомом «Disco»

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:52

Австралийская поп-дива Кайли Миноуг выпустила пятнадцатый студийный альбом «Disco». Послушать его можно в Spotify, Apple Music и «ВКонтакте».

Пластинка, вышедшая берлинском лейбле BMG, где записывались Дэвид Боуи и Моррисси, понравится всем любителям клубной музыки, попа из 2000-х и диско 80-х. Критики уже называют альбом лучшим релизом Миноуг с момента выхода лонгплея «Aphrodite» в 2010 году.

На альбоме 16 треков, он состоит из двух частей.

Главные хиты диско-бума рубежа веков, полноправным членом которого является Миноуг, можно подслушать в специальной подборке «Афиши Daily». Среди артистов — Jamiroquai, Modjo, Daft Punk и другие.

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