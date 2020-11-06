Кайли Миноуг заставит вас поностальгировать (и потанцевать) своим новым альбомом «Disco»

Австралийская поп-дива Кайли Миноуг выпустила пятнадцатый студийный альбом «Disco». Послушать его можно в Spotify, Apple Music и «ВКонтакте».

Пластинка, вышедшая берлинском лейбле BMG, где записывались Дэвид Боуи и Моррисси, понравится всем любителям клубной музыки, попа из 2000-х и диско 80-х. Критики уже называют альбом лучшим релизом Миноуг с момента выхода лонгплея «Aphrodite» в 2010 году.

На альбоме 16 треков, он состоит из двух частей.