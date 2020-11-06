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Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появились более 100 новых эмодзи

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:49

Вышло обновление операционной системы iOS 14.2. В нем появились более 100 новых эмодзи, сообщил Mashable.

Среди новых изображений — бело-розово-голубой флаг транс-сообщества, созданный в 1999 году Моникой Хелмс, гендернофлюидные эмодзи жениха и невесты, ролики-квады, матрешка, бумеранг, бабл-ти (популярный напиток с шариками), мамонт, черный кот, вантуз и стремянка.

Также в новую эмодзи-подборку попали ниндзя, кормящий отец, муха, аккордеон, пила, зубная щетка, зеленый перец, мексиканская игрушка пиньята и популярный итальянский жест, который создатели картинок назвали «зажатый палец».

Кроме того, в новой версии iOS появились восемь новых вариантов обоев, улучшенное меню AirPlay и встроенный Shazam в Пункте управления.

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