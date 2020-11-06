Вышел посмертный альбом Эннио Морриконе

О планах выпустить посмертный альбом сочинений Морриконе стало известно в середине октября. Лейбл Decca Records и итальянская компания CAM Sugar описали пластинку как раскрывающую «скрытую, темную и психоделическую сторону маэстро».

В сети появился посмертный альбом итальянского композитора, аранжировщика и дирижера Эннио Морриконе , умершего в июле 2020 года. Пластинка называется «Morricone Segreto» и включает в себя семь ранее неизданных экспериментальных композиций музыканта.

«Morricone Segreto» охватывает творчество композитора с конца 1960-х до начала 1980-х годов и демонстрирует неизвестные саундтреки, которые Морриконе писал к фильмам. Сын музыканта Андреа назвал вошедшие в альбом композиции «замечательными треками».

«В основном, они относятся к очень важному историческому периоду, ведь 1970-е были такой большой лабораторией. Думаю, многие папины шедевры по-разному отражают энергию этого периода», — сказал Андреа Морриконе.

Эннио Морриконе умер 6 июля на 92-м году жизни. По словам родственников, «мастер до конца сохранил полную ясность ума и великое достоинство, с которым он относился к своей любимой жене Марии». В память о композиторе «Афиша Daily» написала о его лучших работах.